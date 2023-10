Sem jogos por conta da data Fifa, Bahia divulga programação semanal | A TARDE

Após o jogo histórico diante do Goiás, o Bahia ganhou um descanso no calendário com a pausa do Brasileirão para a data Fifa, período reservado para as seleções nacionais disputarem partidas oficiais e amistosas. A semana do Tricolor, que não terá compromissos oficiais, será marcada por uma rotina de preparação para enfrentar o Internacional, próximo adversário.

A equipe comandada por Rogério Ceni busca manter o foco, ajustar o sistema defensivo e manter a pontaria calibrada. O centroavante Everaldo, que não balançava as redes há sete jogos, desencantou e vive a expectativa de uma nova fase goleadora. O Bahia, inclusive, é o time com o melhor desempenho ofensivo no segundo turno do Brasileirão. Em sete jogos, a equipe marcou 16 gols, garantindo uma média de 2,3 gols por partida.

Atualmente o Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, na 16ª posição, com 28 pontos em 26 jogos e um aproveitamento de aproximadamente 35%.

Confira a programação semanal do Bahia:

Terça (10) - 15h30: Treino no CT Evaristo de Macedo

Quarta (11) - 10h: Treino no CT Evaristo de Macedo

Quinta (12) - 10h: Treino no CT Evaristo de Macedo

Sexta (13) - 10h: Treino no CT Evaristo de Macedo

Sábado (14): Folga

Domingo (15) - 10h: Treino no CT Evaristo de Macedo