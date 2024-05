Sem novidades, Bahia divulga relacionados para encarar o Botafogo | A TARDE

Diante do líder do Brasileirão, o Bahia tenta se manter na parte de cima da tabela. Para o jogo da 5ª rodada, o técnico Rogério Ceni convocou 25 jogadores para ficarem à sua disposição. A bola rola a partir das 18h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Sem novos desfalques por lesão ou suspensão, a lista é exatamente a mesma do jogo contra o Criciúma, pela Copa do Brasil. O lateral esquerdo Ryan, em fase de transição, e o volante Acevedo seguem fora. Confira a lista completa:

Goleiros: Adriel, Marcos Felipe e Danilo Fernandes

Laterais: Cicinho, Gilberto, Arias e Luciano Juba

Zagueiros: Marcos Victor, Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Victor Cuesta

Meias: Cauly, Jean Lucas, Yago Felipe, Rezende, Thaciano, Carlos de Pena, Caio Alexandre, Everton Ribeiro

Atacantes: Ademir, Biel, Everaldo, Rafael Ratão, Oscar Estupiñan



