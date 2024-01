Sidney lamenta empate do Bahia na Copinha: "A gente queria o triunfo" | A TARDE

O Bahia frustrou a fiel torcida e não venceu na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Na tarde desta quinta-feira, 4, os Pivetes de Aço encararam o Joinville e empataram sem gols, pela primeira rodada. A partida foi realizada no estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá.

O Esquadrão criou as melhores oportunidades e até encurralou o adversário, porém não conseguiu se desvencilhar do ferrolho defensivo dos catarinenses. Após a partida, o volante Sidney, titular da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 e um dos destaques da equipe Tricolor na base, lamentou o resultado e já projeta o segundo jogo.

"Não foi o resultado que a gente queria, a gente queria o triunfo, mas futebol é isso mesmo. A gente mandou no jogo, mas não conseguimos o resultado. Agora é pensar no próximo jogo", comentou o meio-campista ao canal Sportv.

O resultado coloca o Bahia na segunda posição do grupo 21. O time vermelho, azul e branco volta a campo no próximo domingo, 7, às 13h, contra o Bragantino, pela segunda rodada da Copinha. O adversário venceu o Atlético Guaratinguetá por 2 a 1 e lidera a chave.