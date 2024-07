"Sonhar com o título", diz Thaciano sobre o Bahia no Brasileirão

EM BUSCA DO TRI!

Thaciano durante coletiva - Foto: Reprodução/ TV Bahêa

Nesta temporada, a realidade do Esporte Clube Bahia é a parte de cima da tabela, almejando, inclusive, o seu terceiro título de Campeonato Brasileiro, onde ocupa a segunda colocação, com 24 pontos somados - mesma pontuação do Flamengo, líder da Série A. Desta maneira, o meia Thaciano, artilheiro do Esquadrão na temporada, concedeu entrevista coletiva e projetou o futuro da equipe, além de opinar sobre o próximo duelo, que será contra o São Paulo.

Questionado sobre a expectativa para o duelo contra o Tricolor paulista, o Thaciano garantiu que a "receita para o sucesso" e seguir com o foco e com o trabalho. Além disso, definiu os adversários como uma "grande equipe", esperando um jogo difícil.

“Eu acho que vai ser mais um jogo difícil. O São Paulo estará jogando em casa, com seu torcedor e também vem de um triunfo. É uma grande equipe e sabemos da dificuldade que será o jogo, mas estaremos bem preparados (...) É dar continuidade ao trabalho. A gente vem de uma pegada muito boa, com jogos difíceis, sabemos que não é fácil, mas esperamos continuar desta forma” , disse o jogador do Esquadrão de Aço.

O duelo contra o "Trikas", será neste domingo, 30, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os jogadores entrarão em campo às 16h (horário de Brasília), no Morumbi, casa do São Paulo, na capital paulista.

E vivendo bom momento, é comum que muitos torcedores já projetem o título do Campeonato Brasileiro, que seria o terceiro da sua história. Sobre o assunto, Thaciano comentou sobre a dificuldade do campeonato, mas afirmou que o grupo seguirá sonhando.

“Temos que pensar assim. Sabemos que é um campeonato difícil, longo e temos que aproveitar muito bem esse momento que estamos vivendo. (...) Temos que ter em mente os triunfos e sonhar com os títulos. Como eu disse anteriormente, sabemos a dificuldade do Campeonato, mas vamos continuar sonhando”, projetou o artilheiro.

Na temporada, o camisa 16 do Bahia já balançou as redes 11 vezes, além de ter colaborado com três assistências. Assim, vivendo, para muitos, a melhor fase da sua carreira. Questionado sobre o momento, Thaciano comentou sobre os números e deu créditos ao treinador Rogério Ceni.

“Acho que sim. Vem sendo uma excelente temporada, mas não vamos parar aqui, queremos dar continuidade. Acho que a confiança que o grupo tem em mim, que o próprio Rogério também e graças a ele essa temporada tem funcionado”, finalizou o meia do Tricolor baiano.