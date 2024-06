Sport vende jovem lateral e supera recorde do Bahia no Nordeste

Pedro Lima em ação pelo Sport - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Sport acertou a venda do lateral-direito Pedro Lima para o Chelsea, da Inglaterra, nesta quarta-feira, 12, por 7,5 milhões de euros, equivalente a R$ 43,82 milhões na cotação atual. O time pernambucano assume o posto de maior venda da história do nordeste, que antes era do Bahia, com a venda recente do lateral-esquerdo Jhoanner Chávez.

Pedro Lima, de 17 anos, vai para o Strasburgo, da França, e só depois para a equipe britânica. A logística é necessária para que o jogador atinja a pontuação ideal para atuar na liga inglesa, a Premier League.

O diretor de futebol João Marcelo Barros, inclusive, está indo para Londres para acertar os últimos detalhes. As metas para os bônus, por exemplo, ainda estão sendo discutidas. No total, a venda pode valer R$ 61,35 milhões (na cotação atual). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola.