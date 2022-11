STJD adia julgamento de jogo entre Sport e Vasco

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), através da auditora Adriene Hassen, adiou o julgamento da partida envolvendo Sport e Vasco, que aconteceria nesta quinta-feira, 3. O adiamento foi concedido após a Procuradoria adicionar à denúncia o clube carioca por tumulto (artigo 257) e o goleiro Halls por praticar agressão física (artigo 254-A).

Foi solicitado que o processo seja julgado em conjunto. Ainda não há uma nova data para o processo. O Bahia segue atento às decisões do STJD, já que uma decisão favorável ao Vasco, determinando o ganho da pontuação de vitória na partida, faria o Tricolor lutar contra uma derrota diante o CRB, no próximo domingo, 6, para assegurar o acesso à Série A.

Uma possível pontuação ao clube carioca faria com que chegassem na última rodada da Série B com 62 pontos, alcançando a 3ª posição. E uma combinação entre derrota do Vasco para o Ituano (5º) e triunfo do CRB contra o Bahia, tiraria o time baiano da zona de classificação.

Confira o comunicado:

“De ordem da Drª. Auditora Relatora da Quarta Comissão Disciplinar deste Superior Tribunal de Justiça, Drª. Adriene Hassen, referente aos petições encaminhadas pelo Sport Club do Recife, Vasco da Gama, Ituano Esporte Clube, Esporte Clube Bahia, bem como aditamento encaminhado pela Procuradoria do STJD nos autos do Processo nº 3614/2022 - 4ª CD, informo que através de despacho, foi deferido o pedido requerido pela procuradoria para RETIRAR DE PAUTA o supracitado processo para que seja julgado de forma conjunta os fatos analisados no aditamento da denúncia para próxima sessão a ser realizada pela 4ª Comissão Disciplinar.

Segue em anexo a decisão em seu inteiro teor.Informo outrossim, que a abertura de vista do presente processo se dará posteriormente para que sejam juntados todos os documentos e petições e consequentemente encaminhados a todas as partes”.