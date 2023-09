Sub-20 do Bahia já embarcou para Maceió onde vai enfrentar o CSA

O Bahia sub-20 já viajou para Maceió onde vai enfrentar o CSA, nesta quinta-feira, 14, na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil da categoria, com o jogo programado para começar às 15h no estádio Rei Pelé.

Depois de superar Falcon e Pague Menos, o Esquadrãozinho terá outro desafio contra uma equipe do Nordeste. Até agora, os jovens comandados por Rogério Ferreira mantiveram uma invencibilidade, não sofrendo gols e anotando oito no total.

O duelo terá a arbitragem do alagoano Jonata de Souza Gouveia. A segunda partida será em Pituaçu no próximo dia 21, também às 15h.