Técnico do Bahia comanda coletivo tático de olho no CRB

Nem mesmo a chuva que cai em todo o estado parou o treinamento do Tricolor realizado nesta sexta-feira, 4, visando o duelo contra o CRB, programado para domingo, 6, às 16h30, no Rei Pelé.

Após o aquecimento, o técnico Eduardo Barroca comandou um treino técnico de troca rápida de passes em espaços reduzidos. Em seguida, o comandante tricolor fez uma atividade tática setorial de ataque contra defesa, utilizando metade do campo.

Após isso foi a vez de utilizar todo o campo para aplicar um coletivo tático, onde o treinador parou em diversos momentos para orientar sobre movimentações e posicionamentos.

No final do treinamento, alguns atletas treinaram cobranças de faltas frontais.

Para essa partida o Esquadrão não vai contar com o goleiro Danilo Fernandes, recuperando-se de uma cirurgia no joelho, e o lateral-direito Marcinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no empate com o Guarani.

O Bahia volta aos trabalhos na manhã deste sábado,5, novamente no CT Evaristo de Macedo e na sequência segue para Maceió.