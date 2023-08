Terceiro cartão amarelo tira Jacaré de jogo contra o Atlético Mineiro

O técnico Renato Paiva ganhou um desfalque para o próximo jogo do Bahia, pela 19ª rodada do Brasileirão. O ala Vitor Jacaré recebeu o terceiro cartão amarelo diante do América Mineiro e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Atlético Mineiro, que acontece no próximo domingo, 13, às 11h, no estádio Mineirão.

Jacaré voltou de lesão recentemente e está retomando seu ritmo de jogo. Ele entrou no segundo tempo contra o São Paulo e também no último jogo contra o América Mineiro. Atualmente, ele é o reserva imediato do lateral direito Gilberto.

Dois dias de descanso deram início à semana de preparação para o próximo jogo fora. A reapresentação dos jogadores está agendada para quarta-feira, 9.