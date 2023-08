Terceiro cartão amarelo tira Yago Felipe de jogo contra o Vasco

O técnico Renato Paiva ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Bahia, pela 23ª rodada do Brasileirão. Yago Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Botafogo e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Vasco, às 18h30 de domingo, 3.

Yago Felipe não é titular do Bahia, mas é presença frequente no banco de reservas e foi utilizado por Renato Paiva nos últimos três jogos do Tricolor.

Mesmo com a derrota para o líder Botafogo, o Bahia segue fora da zona de rebaixamento. É o 16º colocado com 21 pontos em 21 jogos, mesma pontuação do Santos, primeiro time dentro do Z-4.