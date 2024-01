Terrenos para novo CT do Bahia estão sendo observados pelo Grupo City | A TARDE

O Grupo City, determinado a buscar uma nova localização para o time profissional masculino do Bahia, decidiu que o CT Evaristo de Macedo não será mais sua casa. De acordo com informações do Bahia Notícias, o Grupo está minuciosamente analisando terrenos ao longo da Via Metropolitana, conectando Camaçari a Lauro de Freitas, em sua busca por um novo lar para o Tricolor.

A proximidade com o aeroporto e a conveniência para os jogadores residirem são critérios de interesse, juntamente com o espaço disponível para a construção. Entretanto, essa não é a única opção sendo considerada.

"Chegam opções todos os dias", disse uma fonte ouvida pela reportagem do BN. A área do Parque de Exposições e um terreno na Avenida Orlando Gomes, em Piatã, também estiveram na mesa do CEO Raul Aguirre.



Com a saída das equipes masculinas profissional e da base, o CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila, será destinado ao time feminino, e há ainda a possibilidade de ser usado para programas de iniciação. Enquanto isso, as especulações em torno da venda do Fazendão, em Itinga, parecem se confirmar e o terreno deve ser vendido.