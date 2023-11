Thaciano aponta "falta de atenção" na derrota para o São Paulo | A TARDE

O Bahia foi derrotado para o São Paulo por 1 a 0, nesta quarta-feira, 29, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista, o meio-campista Thaciano concedeu entrevista e fez seu resumo do jogo.

"É futebol. Cada jogo tem uma história. Hoje eles conseguiram nos neutralizar e sair bem no primeiro tempo. No segundo tempo conseguimos equilibrar um pouco e chegar mais na área deles. E no final, por falta de atenção nossa, acabamos tomando o gol", explicou Thaciano.

O camisa 16 enalteceu o apoio do torcedor e reconheceu as falhas da equipe nos minutos finais, especialmente nos últimos dois jogos diante da fiel torcida.

"Não tem o que falar do torcedor que está batendo recordes na nossa casa. Nem mesmo com a gente oscilando na competição, eles estão com a gente aqui incentivando. Temos que colocar a cabeça no lugar. A gente sabe que o momento é delicado, mas é buscar o nosso objetivo. A gente tem dois jogos, estamos vivos ainda e vamos buscar", complementou.

O Tricolor soma 41 pontos e ocupa a 17ª colocação. A equipe volta a campo no próximo domingo, 3, quando viaja até Belo Horizonte e encara o América-MG, às 16h. Para Thaciano, o Bahia precisa estar bem psicologicamente para conquistar o resultado positivo em Minas e decidir diante do Atlético-MG, na última rodada, na Arena Fonte Nova.

"Ser forte mentalmente. Temos um jogo difícil fora. Sabemos que o América está rebaixado, mas não vai abrir. Primeiro, temos que ir lá e chegar vivo na última rodada, porque dentro da nossa casa vamos fazer o nosso melhor", concluiu.