Thaciano celebra goleada contra o Coritiba: "Feliz pelo resultado"

O Bahia voltou a vencer como visitante na Série A. Na noite desta quinta-feira, 14, o Esquadrão de Aço goleou o Coritiba de virada por 4 a 2, no estádio Couto Pereira, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time azul, vermelho e branco soma 25 pontos ganhos e abre quatro de vantagem da zona de rebaixamento.

Após o apito final, o meia Thaciano concedeu entrevista pós-jogo. Um dos destaques da partida com um gol marcado e jogadas construídas, ele celebrou o segundo triunfo da equipe como visitante e já projeta o próximo compromisso da equipe. O atleta também desejou força aos moradores do Rio Grande do Sul que foram afetados por um ciclone extratropical, que deixou pessoas desabrigadas e mortas.

"Feliz pelo resultado, pelo triunfo. Gol muito importante que eu vinha buscando. Tivemos uma semana boa de trabalho. Agora temos um jogo difícil em casa. Temos que fazer nosso papel para sair de vez desse bloco incômodo. Mandar um abraço para todas as famílias do Rio Grande do Sul, que estão passando por um momento díficil. Rogério teve poucos dias, e agora com a sequência ele vai aprimorar o trabalho", disse o camisa 16 ao canal Premiere

O próximo compromisso do Bahia será mais um confronto direto. Na próxima segunda-feira, 18, ás 20h, na Arena Fonte Nova, o Tricolor recebe o Santos, primeiro time dentro da zona da degola. Diante da sua fiel torcida, a equipe comandada por Rogério Ceni pode se afastar ainda mais do Z-4.