Thaciano decide e Bahia vira sobre o Ceará fora de casa | A TARDE

O Bahia foi até Fortaleza na noite desta quarta-feira, 6, enfrentar o Ceará pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Na Arena Castelão, as equipes fizeram um jogo bem movimentado, mas o Esquadrão levou a melhor e venceu por 2 a 1 com gols de Everaldo e Thaciano. Erick Pulga marcou para o Vozão.

Líder isolado do Grupo B, o Bahia chegou a 12 pontos em cinco jogos. O Fortaleza, segundo colocado, tem sete e encerra a rodada nesta quinta-feira, 7, contra o Botafogo-PB, fora de casa.

Agora a Copa do Nordeste dá uma pausa e o Bahia volta suas atenções para o Campeonato Baiano. No sábado, 9, o Tricolor visita o Jequié, no Estádio Waldomiro Borges. A bola rola a partir das 16h, pelo jogo de ida da semifinal do estadual.