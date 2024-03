Thaciano valoriza triunfo do Bahia e ressalta "força da Juazeirense" | A TARDE

O Bahia levou a melhor sobre a Juazeirense em jogo que valia a liderança do Campeonato Baiano e venceu por 2 a 1. O Cancão de Fogo até saiu na frente no Estádio Adauto Moraes, mas sofreu a virada na etapa final. O jogo foi válido pela 8ª rodada do estadual.

Eleito o melhor em campo, o meia Thaciano agradeceu o prêmio entregue pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) e ressaltou a dificuldade de enfrentar a Juazeirense no Adautão.

“O mérito é todo do grupo. A gente sabia da dificuldade do jogo, sabia da força da Juazeirense em casa. A gente conseguiu fazer nosso jogo, vim e vencer. Agora é pensar no próximo jogo. A gente é líder e para terminar o campeonato em primeiro a gente decide em casa”, disse Thaciano à TVE.

Já o meia Mauro, autor do único gol da Juazeirense na partida, lamentou o resultado e as chances perdidas por sua equipe. Para ele, o foco agora é na última rodada para buscar a classificação para a semifinal do Baianão.

“Na minha visão de jogo, o começo estava muito truncado, as equipes tentando entender o jogo. Depois, o jogo fluiu, a gente conseguiu um gol, e logo em seguida, uma desatenção nossa dentro da área, a gente tomou o gol de empate”, disse Mauro após a partida.

Mauro comemora gol da Juazeirense contra o Bahia | Foto: Bruno Lopes | SD Juazeirense

“No segundo tempo conseguimos jogar melhor. Infelizmente no contra-ataque a gente não matou a jogada. A qualidade dos caras é diferente, por isso que eles estão no Bahia, tirou e fez o gol. Mas é levantar a cabeça, sabemos que ainda tem mais um jogo e temos chance de classificar e, se Deus quiser, vai dar certo”, complementou.

No meio de semana, o Bahia tem um compromisso pela Copa do Nordeste. O Tricolor vai até Maceió, na quarta-feira, 28, encarar o CRB, pela 4ª rodada da competição regional. Enquanto isso, a Juazeirense terá uma semana para se preparar para a última rodada do Campeonato Baiano. No domingo, 3, o Cancão de Fogo visita o Bahia de Feira na Arena Cajueiro.