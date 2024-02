Thaise Galvão exalta papel da mulher no futebol | A TARDE

Há poucas horas do primeiro Ba-Vi do ano, disputado neste domingo, 18, às 16 h, no Barradão, válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano, a equipe de Esportes do Portal A Tarde já está à postos no palco do clássico de logo mais.

Antes mesmo da bola rolar, figuras importantes da Federação Baiana de Futebol (FBF) compareceram ao estádio para garantir sua presença no maior clássico da região Norte-Nordeste do Brasil. Thaise Galvão, Diretora de Competição da FBF, concedeu entrevista exclusiva ao Portal A Tarde e falou sobre o crescimento do papel da mulher no futebol: “ Para mim, enquanto mulher que está à frente de uma competição como essa na organização, no fomento dessa competição, é uma honra e um desafio enorme, porque de fato é um meio predominantemente masculino”.

Ainda durante a entrevista, falou que as portas estão sendo abertas para as mulheres no meio: “Graças a Deus, as portas estão abrindo para que a mulher possa realmente mostrar o seu trabalho, que é um trabalho, assim como o do homem, de lealdade, de muita seriedade, de respeito e de muito profissionalismo, muito profissionalismo em tudo o que se for fazer”.

Por fim, a Diretora de Competição da Federação Baiana de Futebol deu um recado para as mulheres: “Mulheres que estão escutando essa entrevista, o futebol é realmente aberto sim, não só para homens, como para mulheres que gostem do futebol, que se apaixonem por ele, que estudem por ele. Que possam dar a melhor entrega para que possam ter ou colher os melhores resultados. Então o futebol também é um espaço feminino sim, por que não?”.