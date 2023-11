Time feminino Bahia vai disputar o Campeonato Brasileiro Sub-17 | A TARDE

A convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), O time Sub-17 do Bahia participará do Campeonato Brasileiro da categoria. O Esquadrão diaputará a competição, composta por 16 times, que acontece de 13 a 25 de novembro, em Belo Horizonte.

As equipes estão divididas em quatro grupos, com jogos entre si em partida única. O Tricolor de Aço está no grupo D, com Corinthians, Grêmio e Minas Brasília. Os primeiros primeiros colocados de cada grupo avançam para fase semifinal da competição.

As Meninas de Aço estreiam no dia 14 de novembro, às 11h, na Arena Morro das Pedras, contra o Grêmio. No dia 16, o Corinthians será o adversário, às 14h. O jogo que encerra a primeira fase será contra o Minas Brasília, no dia 18, às 8h30.

No começo do mês de outubro, o Bahia realizou uma avaliação no estádio de Pituaçu para meninas nascidas entre 2005 e 2009. As selecionadas já iniciaram os treinamentos nas dependências do clube.