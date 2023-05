Time Sub-15 do Bahia estreia com empate na Copa Nike

Após estrear empatando com o Fluminense por 1 a 1, o time Sub-15 do Bahia terá mais um compromisso pela Copa Nike, uma das principais competições de futebol infantil do país. Os jogos estão sendo disputados na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, sede do campeonato.

O Esquadrão de Aço está no grupo B. No outro jogo da chave, Coritiba e Corinthians empataram sem gols e todas as equipes somam um ponto. Os comandados do técnico Reinan Kaique encaram os paulistas nesta terça-feira, 30, às 10h55.

Na primeira fase, os 16 participantes, divididos em quatro grupos com quatro times, se enfrentam em turno único. Se classificam para as quartas de final os dois melhores de cada chave. O regulamento prevê jogos disputados diariamente em dois tempos de 25 minutos, com intervalo de cinco minutos.