Times baianos conhecem dias e horários na Copa São Paulo 2024; veja | A TARDE

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada com os dias e horários dos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Bahia, Conquista FC, Jacuipense e Vitória serão os representantes baianos nesta edição, que começa no dia 3 de janeiro e termina no dia 25, aniversário da capital paulista.

A Copinha é considerada a maior competição de divisões de base do mundo e já revelou craques como por exemplo o centroavante Fred, os goleiros Dida e Rogério Ceni, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, os meias Denner e Kaká, além do badalado Neymar Jr.

São 128 times divididos em 32 grupos. As equipes se enfrentam dentro das chaves em turno único, com as duas melhores vançando a fase eliminatória que, em caso de empate no tempo normal, serão decididos nos pênaltis.

Sediado em em Cravinhos, Jacuipense está no grupo 6 com Chapecoense, Comercial de Ribeirão Preto e Novorizontino. O Bahia está no grupo 21, na cidade de Guaratinguetá, e enfrenterá Joinville, Red Bull Bragantino e Atlético Guaratinguetá. O Conquista FC terá como sede São Bernardo do Campo, onde jogará com o Juventude, Tuna Luso e EC São Bernardo. Por fim, o Vitória estará em Ibrachina, na capital paulista, e terá pela frente o Picos-PI, CSA e Ibrachina.

CONFIRA A TABELA DE JOGOS DOS TIMES BAIANOS NA COPINHA

Jacuipense - Grupo 6 - Sede: Cravinhos

Chapecoense x Jacuipense (03/01, às 15h15)

Comercial x Jacuipense (06/01, às 13h)

Jacuipense x Novorizontino (09/01, às 13h)

Bahia - Grupo 21 - Sede: Guaratinguetá

Bahia x Joinville (04/01, às 13h)

Red Bull Bragantino x Bahia (07/01, às 13h)

Atlético Guaratinguetá x Bahia (10/01, às 11h)

Conquista FC - Grupo 25 - Sede: São Bernardo do Campo

Juventude x Conquista FC (03/01, às 15h15)

EC São Bernardo x Conquista FC (06/01, às 13h)

Conquista FC x Tuna Luso (09/01, às 13h)

Vitória - Grupo 30 - Sede: São Paulo (Ibrachina)

Vitória x Picos-PI (04/01, às 11h)

CSA x Vitória (07/01, às 11h)

Ibrachina x Vitória (10/01, às 13h)