Times Sub-16 e Sub-20 do Bahia se preparam para competições nacionais | A TARDE

Os times Sub-16 e Sub-20 do Bahia irão participar de amistosos de preparação para disputar competições nacionais das respectivas categorias, entre novembro e dezembro.

Sub-20

A equipe Sub-20 disputará a Copa Atlântico Sub-19. O torneio será realizado entre os dias 1º a 7 de novembro, no Centro de Treinamento do Retrô, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife.

O Bahia está no grupo A com America-RN, Retrô e Palmeiras. Antes, o time do técnico Rogério Correia avalia a equipe em jogos contra Jacuipense, Vitória e SSA FC.

Sub-16

O time juvenil segue preparação para a segunda deicao da Copa Galo Sub-17, nas cidades catarinenses de Concórdia, Seara, Ipira, Itá e Ipumirim. A competição será entre 26 de novembro e 2 de dezembro.

Os adversários do time azul, vermelho e branco serão Atlético-MG, Chapecoense, Concórdia-SC, Grêmio e Internacional.