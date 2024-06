Titular absoluto, Arias desfalcará o Bahia por mais de um mês | A TARDE

Titular absoluto do Bahia, o lateral direito Santiago Arias deve desfalcar a equipe por um período de mais de um mês em jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Convocado pela Colômbia, o jogador estará presente na Copa América, que começa agora no mês de junho. A Seleção está presente no grupo D, ao lado de Brasil, Costa Rica e Paraguai.

A estreia será no dia 24, contra os Paraguaios, no estádio NRG. Na sequência, enfrenta a Costa Rica, no dia 28, e encerra a primeira fase diante do Brasil, no dia 2 de julho, em busca de classificar às quartas de final.

Em caso de eliminação, o jogador pode voltar ao Bahia a partir do dia 3 de julho. Porém, avançando de fase ou chegando até a final, o último duelo será no dia 14 de julho, podendo desfalcar o Bahia em 12 jogos, até a 19ª rodada do Brasileirão.

No período, o Esquadrão enfrenta Fortaleza, Criciúma, Flamengo, Cruzeiro, Juventude, Vasco, São Paulo, Athletico-PR, Cuiabá, Palmeiras, Corinthians e Atlético-Go, respectivamente.

Possíveis jogos de Arias na Copa América:

Colômbia vs. Paraguai - 24/06

Colômbia vs. Costa Rica - 28/06

Colômbia vs. Brasil - 02/07

Quartas de final- 04, 05 ou 06/07

Semifinais - 09 ou 10/07

Final - 14/07

Na temporada, o jogador foi titular em 17 jogos vestindo a camisa tricolor, sendo os últimos 10 consecutivos. No período, o atleta colaborou com um gol e suas assistências, tendo uma nota 7.10 segundo o site Sofascore.



Publicações relacionadas