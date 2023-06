Titular do Bahia, Ryan agradece confiança de Paiva: "Sem palavras"

Cria da base do Bahia, o lateral-esquerdo Ryan foi mais uma vez titular da equipe principal em noite mágica que garantiu a classificação do Tricolor às quartas de final da Copa do Brasil.

Em entrevista após a partida, Ryan agradeceu a confiança do técnico Renato Paiva e destacou a evolução que vem tendo com o comandante.

“Agradeço ao Paiva e à comissão que acreditam muito em mim. Venho crescendo muito com ele, porque além de ser um treinador fantástico, é um ótimo ser humano. A gente se sente leve para falar abertamente com ele, da mesma forma que ele se sente leve para falar abertamente com a gente. Sem palavras, só agradecer ao Bahia e a ele pelas oportunidades”, disse o camisa 66.

O jovem jogador ainda explicou a sensação ao sofrer o gol de empate no fim do tempo regulamentar e poder comemorar a classificação com a torcida.

"Que emoção! No final vimos a torcida comemorando junto com a gente. Vocês não sabem a felicidades que estamos por ter feito o resultado positivo. Até os 49 minutos estava o resultado para a gente, mas tomamos aquele gol de cabeça. A gente se manteve unido e na roda, na hora de bater o pênalti, todo mundo estava confiante", afirmou.

Agora, o Bahia retoma suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado, 3, o Esquadrão viaja até o estado do Ceará para enfrentar o Fortaleza, 9ª rodada da competição. A bola rola a partir das 16h, na Arena Castelão.