"Tivemos chances claras de fazer dois ou três”, lamenta Enderson

Após a derrota por 2 a 1 e eliminação consequente na Copa do Brasil, o técnico Enderson Moreira lamentou as oportunidades desperdiçadas pelo Bahia que acabaram resultando na saída da equipe da competição.

"Acho que nosso time mereceu muito o resultado. Tivemos chance de fazer dois, três, chances claríssimas. Estou muito chateado porque a gente merecia a classificação. A gente jogou muito, criou situações, o Athletico tem força em casa e sofremos um gol de bola parada e o último gol acabou saindo, mas pouco representou do que a gente fez. Em 75% do jogo, tivemos controle e criamos as principais chances", lamentou o treinador.

Enderson também explicou a mudança na formação da equipe, quando colocou o esquema com três zagueiros pela primeira vez na temporada.

"A gente precisa criar alternativas. Não podemos ter uma só forma de jogar. o Athletico cruza muito na área, a gente sabia que teria que filtrar na origem e precisávamos de boa estatura. De tudo que a gente viu do Athletico, conseguimos eliminar muitas ações”.

Porém, o treinador não confirmou a manutenção do esquema adotado na Arena da Baixada para a sequência da competição.

“Não significa que vamos jogar sempre assim, mas buscamos alternativas. Jogamos com três zagueiros, mas tivemos argumentos e posse de bola", indicou.

O Bahia volta à campo no sábado, 16, às 18h30 contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em jogo válido pela penúltima rodada do turno da Série B.