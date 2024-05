Torcedor declarado do Bahia, zagueiro Dante renova com o Nice até 2025 | A TARDE

O zagueiro brasileiro Dante renovou contrato com o Nice até 2025, informou o clube francês nesta quarta-feira, 22. Com 40 anos de idade e jogando em alto nível no Campeonato Francês, o defensor já demonstrou interesse de defender as cores do Esporte Clube Bahia, time do coração do jogador.

Capitão da equipe, Dante participou de 32 dos 34 jogos do Campeonato Francês nesta temporada. Sob sua liderança, o Nice terminou a competição com a melhor defesa (29 gols sofridos) e garantiu uma vaga na edição próxima da Liga Europa com a quinta colocação.

O experiente zagueiro também se tornou o quarto jogador com 40 anos ou mais a marcar um gol na primeira divisão francesa desde a Segunda Guerra Mundial.

No dia 28 de abril, Dante fez de cabeça o segundo do Nice na vitória por 3 a 1 sobre o Strasbourg, seu único gol na temporada.

Dante fez parte do elenco da Seleção Brasileira no título da Copa das Confederações de 2013 e participou da Copa do Mundo de 2014. Ao todo, foram 13 jogos e dois gols marcados com a 'Amarelinha'.

