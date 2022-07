Torcedores do Bahia denunciam racismo sofrido na Arena da Baixada

Torcedores do Bahia que estavam na Arena Baixada, em Curitiba, na noite desta terça-feira, 12, relataram terem sido alvo de racismo por parte de torcedores do Athletico-PR.

De acordo com áudio encaminhado ao Portal A TARDE, além das injúrias, eles teriam imitado macacos em direção aos adeptos tricolores. Funcionários do local foram comunicados, mas os suspeitos não chegaram a ser conduzidos.

"Aconteceu com o pessoal que estava na nossa frente, até Binha estava também. Entramos mais ou menos uma hora antes da bola rolar e dois projetos de seres humanos começaram a virar para cima com xingamentos, provocações e, em uma delas, imitaram macacos para a torcida do Bahia", explicou um torcedor tricolor.

Após comunicar pessoas que trabalhavam na Arena da Baixada, eles foram prontamente atendidos e outros seguranças também foram comunicados. No entanto, os suspeitos apenas mudaram de lugar no estádio.

"Eles comunicaram os seguranças de baixo e eles foram identificados. O pessoal ainda chegou a conversar com eles, mas não foram conduzidos. Passou coisa de três minutos e foram para o lado oposto da Arena da Baixada", completou.

Posicionamento do Bahia

Posteriormente, ao tomar ciência do ocorrido, o Bahia se posicionou nas redes sociais e classificou a situação como "vergonhosa".

"Para além de qualquer resultado, não dá pra se calar diante de mais um vergonhoso caso de racismo em um estádio brasileiro. Desta vez, não foram estrangeiros, não. Até quando? Basta", escreveu o Tricolor no Twitter.

Para além de qualquer resultado, não dá pra se calar diante de mais uma vergonhoso caso de racismo em um estádio brasileiro. Desta vez, não foram estrangeiros, não. Até quando? BASTA, 🤬😠😞! https://t.co/ZfVd7zeYwu — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 13, 2022