Torcedores reagem após CBF 'excluir' Bahia dos jogos em horário nobre | A TARDE

Após a divulgação da tabela detalhada de mais jogos do Campeonato Brasileiro, os torcedores do Bahia questionaram a ausência de jogos no 'horário nobre' do futebol na Arena Fonte Nova. Mesmo com 15 rodadas já certeiras e marcadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Esquadrão segue sem jogos no horário preferido da torcida: as partidas às 16h nos finais de semana.

Essa baixa, inclusive, já vem desde o Brasileirão do ano passado, o que tem feito alguns tricolores acusarem a CBF de prejudicar o clube. Nas redes sociais, os torcedores se queixaram:

Torcedor do Bahia de Salvador, sabe quando foi a última vez que você viu um jogo do Campeonato Brasileiro às 16 horas?



Bahia x Bragantino, dia 20/08/23, pela 20ª rodada do Brasileirão.



Com a tabela confirmada até a 15ª rodada, serão 33 desde a última no horário - ou 322 dias.

"colocar um jogo do Bahia em um domingo 16 horas da tarde na fonte nova ou comer sabonete?"



"colocar um jogo do Bahia em um domingo 16 horas da tarde na fonte nova ou comer sabonete?"

cbf:

Outra bronca dos tricolores é que o rival Vitória vive situação contrária. O Leão da Barra, junto com o Athletico, é o time com mais partidas em casa neste horário, com cinco no total. Os torcedores até apontaram um suposto "favorecimento" ao rival, uma vez que Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, seria torcedor do Rubro-Negro.

📝 CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão até 15ª rodada.



No documento, a CBF anunciou as datas, os horários e os locais das próximas partidas da competição.



Nas imagens, Bahia e Vitória destacados pic.twitter.com/3WpBQj5cz2 — Gabrielle Gomes (@GabrielleeGomes) May 29, 2024

Agora procure quantos jogos o Vice tem num domingo às 16 horas, mesmo jogando a série B.

É absurdo pow — Patrick Anderson 🇱🇺🌏 (@Patrickander21) May 30, 2024

O Esquadrão e apenas outros três times não sabem ainda quando jogarão como mandante na tarde de domingo, sendo os outros 'azarados' o Cuiabá Internacional e Red Bull Bragantino.

Vice-líder do Brasileirão, o Bahia tem a presença da torcida como um dos seus principais trunfos. Com média de 30.927 pessoas no campeonato, o Esquadrão ainda não perdeu nenhuma partida em casa em toda temporada, considerando apenas os jogos do time principal.

