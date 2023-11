Torcida do Bahia não decepciona e alcança outra marca histórica no ano | A TARDE

Na luta contra o rebaixamento, o Esporte Clube Bahia tem decepcionado o torcedor que frequenta a Arena Fonte Nova para apoiar o time, e mesmo assim, a torcida do Esquadrão não deixa de fazer a sua parte. Em 2023, os torcedores tricolores alcançaram marcas impressionantes no certame nacional, sendo a 4ª maior média de público do Campeonato Brasileiro de 2023, e a 6ª melhor da temporada.

Além disso, o Bahia está há 18 partidas seguidas levando mais de 30 mil torcedores à Arena Fonte Nova, podendo alcançar a marca de 1 milhão de pagantes em seus domínios no ano. Mas não para por aí, isso porque a torcida do Esquadrão soma mais um grande feito na temporada de 2023.

De acordo com informações do relatório mensal de público e ocupação, desenvolvido pela Plurisports, o tricolor baiano ocupa a 5ª colocação no ranking que revela as maiores taxas de ocupação do futebol brasileiro, de janeiro a outubro deste ano.

Segundo o levantamento, nos 28 jogos disputados pelo Esquadrão dentro de casa durante o período de realização deste relatório, cerca de 66,66% do estádio estava ocupado. Apenas Palmeiras, Corinthians, Flamengo e São Paulo ficaram à frente do Bahia neste levantamento.

O Tricolor de Aço ainda possui duas partidas a serem disputadas na Arena Fonte Nova até o final do Brasileirão 2023, contra o São Paulo, no dia 29 de novembro, às 20h, e Atlético-MG, no dia 6 de dezembro, em jogo válido pela última rodada da competição, que ainda não possui horário definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), podendo valer a vida do Esporte Clube Bahia na primeira divisão nacional, e não resta dúvidas de que a torcida estará presente para apoiar e incentivar o Esquadrão na luta conta o rebaixamento.