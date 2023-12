Torcida única será mantida no clássico Ba-VI em 2024 | A TARDE

O Ministério Público da Bahia anunciou que fez uma recomendação para que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) mantenham a torcida única nos clássics entre do Bahia e Vitória em 2024. O último jogo entre as duas equipes que contou com a presença das duas torcidas aconteceu em 2018, quando houve confusão dentro de campo.

A recomendação foi emitida pela promotora de Justiça do Consumidor Thelma Leal. Segundo o MP, a manutenção da medida foi defendida por representantes da FBF, dos dois clubes e da Polícia Militar durante reunião realizada em novembro.

Segundo o documento, a torcida única é uma das medidas de segurança para reduzir conflitos entre torcedores dentro e no entorno dos estádios durante a realização de grandes clássicos, como é o caso do BaVi.

Conforma a recomendação, em 2023, houve significativo número de relatos e registros de violência durante as partidas, inclusive de vandalismo, com prisão de torcedores e apreensão de pedaços de madeira, soqueiras, fogos de artifício, facas, máquinas de choque elétrico, entre outros instrumentos utilizados como armas para atos violentos.

A torcida única no clássico Ba-Vi foi instituída em 2017, em decisão da CBF após recomendação do MP-BA. O motivo foi uma confusão que terminou com um torcedor do Bahia morto e outro baleado em um posto de gasolina em frente ao Dique do Tororó, na Avenida Vasco da Gama.

Foram seis jogos com apenas uma torcida, até que o clássico voltou a ter torcida mista em 2018, o conhecido 'Ba-VI da Paz'. O jogo, no entanto, ficou marcado por uma confusão generalizada dentro de campo, com sete jogadores expulsos e um WO para o Vitória. Desde então foram realizados 12 jogos entre os times.

Para 2024 estão garantidos ao menos quatro clássicos Ba-VIs, um pelo Campeonato Baiano, um pela Copa do Nordeste e mais dois pelo Campeonato Brasileiro. Em casa de enfrentamento das equipes nas fases seguintes do estadual e do regional, é possível que aconteçam novos jogos