"Tudo para dar certo", diz Éverton Ribeiro em apresentação no Bahia | A TARDE

Primeiro reforço anunciado pelo Bahia para a temporada 2024, Éverton Ribeiro foi apresentado pelo Tricolor na manhã deste domingo, 7, na Arena Fonte Nova. Após desembarcar no aeroporto de Salvador, onde foi recebido por uma multidão de torcedores, o meia foi até o estádio, e ainda retorna para o Rio de Janeiro, onde se despede dos ex-companheiros de Flamengo.

“Hoje é um dia muito feliz. Fui recepcionado por essa grande torcida, uma vibração imensa. Já senti a energia baiana e estou muito feliz junto com minha família. Escolher o Bahia foi de uma felicidade imensa porque eu sei o tamanho do Bahia, o maior do Nordeste, o primeiro campeão brasileiro. É um projeto novo, isso me motivou e me fez escolher o Bahia. Tem tudo para dar certo, eu acredito nesse movimento. O Nordeste muitas vezes acaba ficando para trás, mas a gente vai colocar o Bahia no lugar que ele merece, lá em cima da tabela, brigando por títulos, colocando o Bahia de volta à Libertadores”, iniciou o meia.

“A minha ambição é do tamanho da do Bahia, é olhar para cima realmente. Mostrar que o Bahia veio para se encaixar na parte de cima da tabela, brigando por coisas grandes. É pensar grande, surpreender a todos e mostrar que o Bahia vem forte e para marcar história”, completou o ex-Flamengo.

A todo o momento da coletiva de apresentação, Éverton citou o projeto como um dos motivos para aceitar a proposta do Bahia. O seu empresário, inclusive, revelou que a oportunidade de seguir representando o Grupo City após a aposentadoria do futebol foi um fator determinante, mas o atleta de 34 anos afirmou estar focado no presente e está ansioso para entrar em campo.

“Essa foi uma parte do que a gente conversou, para num pós-carreira pensar em seguir no grupo, mas ainda está longe. Eu estou aqui para jogar, para marcar história, vencer. Esse foi o que mais me motivou até aqui. Acredito que esse ano vai ser muito positivo para todos nós”, explicou o novo camisa 10 do Bahia.

Éverton ainda revelou que o treinador Rogério Ceni foi uma figura importante para que ele escolhesse o Bahia. O comandante tricolor conversou algumas vezes com o novo reforço e passou confiança para o atleta, com quem venceu o Campeonato Brasileiro em 2020, pelo Flamengo.

“Conversei mais de uma vez [com Ceni]. Ele me ligou, me mostrou um pouco do projeto, que tudo que foi prometido tem sido cumprido. Apesar de ter passado por um momento difícil, o elenco tem qualidade e com as contratações tem tudo para fazer um grande ano e o Rogério Ceni vai fazer uma grande temporada, montando a equipe do jeito que ele gosta”, afirmou.

“Falar do Rogério é fácil. Fomos campeões brasileiros juntos. Ele é um cara vencedor, antes de ser treinador, ele foi um atleta vencedor. Ele orienta, elogia quando precisa, e quando ele me ligou, toda conversa que ele teve comigo, projetando onde eu poderia jogar, como seria a equipe, eu vi que é um cara visionário e que já pensa na frente. Essas qualidades fazem dele um vencedor”, declarou o meia revelado pelo Corinthians.

Meia em foto de seu anúncio pelo Bahia | Foto: Divulgação | EC Bahia

Nova referência técnica da equipe, Éverton ainda se mostrou animado com a possibilidade de jogar ao lado de Cauly, que foi o principal nome do time na última temporada e que carregou essa responsabilidade de ser o craque da equipe.

Por fim, o novo reforço tricolor disse estar empolgado com a pré-temporada na Inglaterra, com toda a estrutura do Manchester City, e revelou que o objetivo é conquistar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, títulos que seriam inéditos em seu currículo.

“A pré-temporada serve para dar uma base forte para a temporada que é desgastante. Estar perto dos meus novos companheiros vai ser bom para conhecê- los mais rápido. Como gostam de jogar, como são fora de campo também. Vai ser incrível, um lugar excepcional, uma experiência muito boa”, disse.

“Pensamento é ser campeão dos dois. Agora o Bahia tem que pensar em entrar em qualquer campeonato para ganhar. Vou fazer de tudo para alcançá-los. É um projeto muito ambicioso e já vai começar. Pensar que cada jogo vai ser uma final para a gente poder criar corpo, chegar nessa final e ser campeão de um título que eu não tenho”, concluiu Éverton.

A delegação tricolor embarca para a Inglaterra nesta terça-feira, 9, e só retorna no dia 21. A estreia oficial da equipe na temporada está marcada para as 21h30 do dia 17 de janeiro, contra o Jequié, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. O Esquadrão entrará em campo com uma equipe alternativa, assim como na segunda rodada, contra o Atlético de Alagoinhas.

Confira outros trechos da entrevista:

Briga contra o rebaixamento em 2023:

“Acredito que é um grande desafio independente do que aconteceu no ano passado. É uma nova temporada, novos jogadores. Estou muito feliz nessa empreitada e tenho certeza que meus companheiros vão me ajudar, assim como eu vou ajudá-los. Eu vim para cá para ser feliz e vou fazer de tudo para isso”

Nova cidade:

“Me falaram muito bem de Salvador. Praias lindas, culinária, tempero novo. Todo mundo fala bem então quero conhecer lugares históricos, Sei que eu e minha família estamos curiosos e queremos conhecer. Vai ser emocionante poder viver aqui nessa cidade tão histórica”

Negociação para renovar com o Flamengo:

“Eu estive muitos anos no Flamengo, é natural que a gente tentasse alguma negociação, mas quando apareceu o Bahia eu tive ofertas de outros clubes também. Eu fiquei muito contente que outros clubes grandes, inclusive rivais, quiseram que eu estivesse com ele. Mas eu escolhi o Bahia porque é um projeto que quer colocar o Bahia entre os grandes vencedores do Brasil. Vai ser um desafio incrível e estou ansioso para estar em campo pelo Bahia”

Parte física:

“Estava de férias, mantendo a parte física, mas a pré-temporada é a parte importante para me preparar bem, porque são muitos jogos e eu preciso estar com a parte física em dia para ter condições de estar bem nesses jogos”