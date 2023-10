Último treino do Bahia para encarar o Inter tem tático e bolas paradas | A TARDE

Após a parada da data Fifa, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 17, às 21h30, diante do Internacional, pela 27ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Na tarde desta terça, o Tricolor finalizou a preparação para a partida no centro de treinamento Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila.

Inicialmente, os jogadores foram ao auditório, onde assistiram um vídeo com ajustes do próprio time. Na sequência, o elenco foi para o campo e fez um trabalho de aquecimento técnico.



Após o aquecimento, os jogadores foram divididos em dois grupos. Enquanto um trabalhou bolas paradas, o outro realizou uma atividade tática em campo aberto. Posteriormente, os grupos foram invertidos e trocaram de exercícios. No fim, foram aprimorados pênaltis e faltas frontais.



O Bahia está na 16ª posição na tabela com 28 pontos em 26 rodadas. O Internacional, semifinalista da Libertadores da América, encontra-se na 12ª colocação, com 32 pontos.