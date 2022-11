"Vacilamos mas só dependemos de nós", avalia Daniel

Reforço do Bahia para a última e decisiva rodada para o acesso à Série A, contra o CBR, no próximo domingo, 6, Daniel volta a ser a referência para o meio de campo Tricolor. O camisa 10 deu entrevista coletiva nesta terça-feira, 1º, e falou sobre a expectativa dos jogadores para o último jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador também comentou sobre as falhas do Bahia, que não conseguiu garantir o acesso nas rodadas anteriores.

"Pensamento deve ser positivo, ter bastante confiança na nossa semana de trabalho, na semana do professor, dos trabalhos que ele vai passar, dos jogadores que vão começar jogando, dos que vão entrar dentro de campo. Isso não pode faltar, a confiança de todo mundo deve estar lá em cima, ser 100%", disse Daniel.

O meia reconheceu que o Tricolor poderia encurtar o sacrifício pelo objetivo do ano, garantindo os triunfos em casa, mas admite que depender somente do próprio resultado "é um bom sinal".

"Nós vacilamos. Nesses dois últimos jogos em casa, precisando de um triunfo, não ter conseguido. Neste aspecto, vacilamos. Mas é um campeonato de pontos corridos, são 38 rodadas. E a gente chegar na última rodada só dependendo da gente é um bom sinal também. Creio que estamos numa campanha digna no campeonato e espero que consigamos coroar isso com nosso acesso", avaliou.

Questionado sobre o clima no clube durante a semana, o camisa 10 garantiu que os treinos mais intensos estão elevando o nível de foco de toda a equipe.

"Semana de treino está sendo boa, o clima está bom. Hoje está sendo o segundo dia, treino pegado, muito forte. Mais de duas horas dentro de campo, no sol. A gente está muito focado. A gente sabe o que precisa fazer, melhorar. A gente sabe que ficou devendo nos últimos jogos. É cabeça boa, trabalhar forte para conseguir nosso objetivo", pontuou.