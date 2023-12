Vai sair? Craque do Bahia desperta interesse de gigante brasileiro | A TARDE

Após mais um final de temporada, e dessa vez, do jeito que o torcedor tricolor esperava, ou melhor, desejava, é chegada a hora do período de contratações, e com isso, vem também as especulações. Bastou o Bahia sacramentar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro que conversas começaram a surgir a respeito do meia Cauly, destaque da equipe de Rogério Ceni na competição.

De acordo com informações do GE, o atual bi-campeão brasileiro está interessado na contratação do jogador, de 28 anos, que marcou quatro gols e deu 9 assistências na competição, o que acabou atraindo a atenção do Palmeiras. Na temporada, Cauly marcou 10 gols e deu 9 assistências, em 47 jogos.

No entanto, o Verdão não terá vida fácil para tirar o atleta do Bahia. Isso porque o camisa oito tem contrato com o Esquadrão até dezembro de 2026, e possui uma multa rescisória no valor de R$50 milhões. No Tricolor, Cauly caiu nas graças da torcida e é considerado uma referência técnica na equipe, podendo mudar o desenho da partida em poucos toques na bola.

Embora Abel Ferreira ainda não tenha sinalizado que vai cumprir seu último ano de contrato, em 2024, o Palmeiras já tem trabalhado por contratações e se movimenta no mercado.