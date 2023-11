“Vamos agregar valor à SAF”, afirma Marcus Verhine | A TARDE

Há apenas quatro dias das eleições à presidência do Esporte Clube Bahia, o candidato Marcus Verhine, da chapa Bahia Mais Independente, promoveu o evento de lançamento da sua candidatura, em um hotel no bairro da Pituba, nesta terça-feira, 28. Entre as bandeiras apresentadas pelo candidato está a sua participação direta na luta pela democratização do Bahia, lá em 2004.

O economista exerceu papel importante no movimento que desencadeou a intervenção, e posteriormente eleições diretas no Bahia. O economista não apenas organizou manifestações, mas também liderou grupos de trabalho. Sua atuação permitiu que torcedores se associassem, participassem de votações e até mesmo se candidatassem à presidência do clube. Sua dedicação e liderança foram fundamentais para a concretização desse marco no cenário esportivo do Esquadrão.

Durante o evento, o candidato Marcus Verhine conversou com a equipe do Portal A TARDE, e revelou alguns detalhes de como eles vão agir em relação a SAF, em caso de triunfo nas eleições deste sábado, 2: “Vamos agregar valor a SAF, não só fiscalizando o contrato, mas também criando um canal de escuta aos associados para levarmos contribuições. Afinal de contas, o próprio Grupo City espera isso do clube. Conhecemos nossa torcida, nossa cultura, e tempos intenção de agregar valor para o time ficar mais forte”.

Ainda na entrevista, o candidato esclareceu uma das maiores dúvidas do torcedor: o presidente da associação terá algum tipo de ligação com o futebol do clube, que hoje pertence ao Grupo City? Segundo Verhine, o presidente do Bahia participa do conselho de administração da SAF, composto por quatro pessoas: três representantes do City e o presidente do clube.

“O conselho de administração tem um papel importante tanto na parte da governança, quanto no futebol. Ele recebe relatórios mensais da diretoria de futebol, então ele pode, sim, opinar sobre o desempenho da diretoria executiva. O presidente pode levar contribuições para que o futebol do clube fique mais forte. Inclusive, o presidente em exercício pode convocar uma reunião extraordinária caso haja alguma questão específica do futebol para ser debatida”, destacou o economista.

Marcus Verhine também contou ao Portal A TARDE sobre os planos a respeito das possíveis modalidades esportivas da Associação do Esporte Clube Bahia: “Vamos primeiro mapear as modalidades que tenham relação com a nossa cultura, lembrando que as modalidades em questão são as olímpicas, paralímpicas, não-olímpicas e os e-sports. Na sequência, ouviremos os sócios, e com base nessa escuta, priorizemos os esportes que serão abraçados, e aí, sim, faremos uma análise de viabilidade técnica e financeira. Uma vez definidas as modalidades, seguiremos o lema 'Nasceu para vencer', pois nós conhecemos os torcedores e nenhum deles quer entrar em um esporte novo para ficar apenas assistindo e vendo a equipe ser coadjuvante”.

Ele ressaltou que ao final do seu possível mandato, será apresentado um projeto para o Bahia ter um ginásio próprio. “É importante explorarmos o ‘matchday’, alavancando recursos. Também servirá como um espaço de convivência dos nossos associados nos dias que não tivermos partidas”, finalizou o economista.

As eleições da Associação do Esporte Clube Bahia serão realizadas no dia 2 de dezembro de 2023, e o candidato eleito atuará durante o triênio de 2024 – 2026.