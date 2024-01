Veja provável lista de convocados para pré-temporada do Bahia | A TARDE

A viagem do Bahia para Manchester, está programada para a madrugada desta terça-feira, 9, e de acordo com o portal 'ge', contará com dois importantes reforços: Everton Ribeiro, confirmado, e Jean Lucas, cuja contratação ainda não foi oficializada. A lista de convocados, também inclui o jovem volante Sidney, de 17 anos, que participou da Copa São Paulo pelo time sub-20 e já se desligou da delegação, conforme divulgado pelo Esquadrão nesta segunda-feira, 8. .

O Tricolor parte nesta madrugada e tem retorno previsto para Salvador em 21 de janeiro. Três jogadores que estiveram no elenco em 2023 não foram relacionados: Diego Rosa, Léo Cittadini e Patrick Verhon. Rosa e Cittadini se reapresentaram no último sábado e já treinam normalmente no clube.

Vitor Jacaré e Matheus Bahia, em negociação para sair do clube e que nem se reapresentaram, também não estão na lista. Everton, emprestado ao Londrina em 2023, e Matheus Teixeira, que atuou no Oita Trinita, treinam normalmente na Cidade Tricolor, mas não seguem para Manchester.

Durante a estadia na Inglaterra, o Bahia utilizará as instalações do Manchester City, clube também gerido pelo City Football Group, para onze dias de treinamento.

Veja a lista dos 24 convocados para viagem a Manchester:

Goleiros; Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe ;Laterais; André, Cicinho, Gilberto e Ryan; Zagueiros; David Duarte, Gabriel Xavier, Kanu, Marcos Victor e Vitor Hugo; Meio-campistas; Cauly, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rezende, Sidney, Thaciano e Yago Felipe; Atacantes; Ademir, Biel, Everaldo, Luciano Juba e Rafael Ratão.

A pré-temporada na Inglaterra implica que o time principal do Bahia perderá as duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano. O Tricolor entrará em campo com a equipe sub-20, comandada por Rogério Ferreira, nos jogos contra Jequié, dia 17 de janeiro, e Atlético de Alagoinhas, em 21 de janeiro.

A estreia do time principal está marcada para a terceira rodada, em 24 de janeiro, contra o Jacobina, ainda sem local definido para a partida.