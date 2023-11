Velho conhecido do Bahia é o novo treinador de clube da Série A; veja | A TARDE

Guto Ferreira é o novo treinador do Coritiba. O ex-técnico do Bahia foi anunciado na manhã desta segunda-feira, 27. Com três passagens pelo Esquadrão, “Gordiola”, como foi carinhosamente apelidado pelos torcedores, é o escolhido para comandar a equipe curitibana na Série B de 2024, uma vez que o clube já está rebaixado para segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O treinador de 58 anos assinou com o Coxa até o final de 2024. Guto terá como auxiliares André Luís e Bruno Lopes, além do preparador físico Valdir Junior, além de James Freitas, que será auxiliar permanente da equipe.

O Coritiba havia acabado de anunciar a demissão de Thiago Kosloski e não perdeu tempo, anunciado logo em seguida a contratação de Guto Ferreira. Essa será a segunda passagem do treinador pelo Coritiba.