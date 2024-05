Vettel guiará última McLaren de Ayrton Senna na F1 | A TARDE

Sebastian Vettel fará um retorno excepcional à Fórmula 1 durante o fim de semana do Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em 19 de maio, marcando seu retorno às pistas desde o final de 2022. No entanto, desta vez será por uma razão verdadeiramente especial: ele estará pilotando o lendário MP4/8, o último carro que Ayrton Senna dirigiu pela McLaren. Esta é uma emocionante homenagem ao trigésimo aniversário da morte do tricampeão brasileiro, que tragicamente perdeu sua vida em um acidente fatal no Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

"Ayrton Senna não era apenas um piloto que eu valorizava muito por ser um dos melhores que o automobilismo já viu, mas também por ter sido um homem de grande compaixão. Já se passaram 30 anos desde seu acidente e eu gostaria de prestar uma homenagem a Ayrton", declarou o tetracampeão.

O MP4/8 foi o carro que impulsionou Ayrton Senna a conquistar cinco vitórias notáveis na Fórmula 1, incluindo triunfos emblemáticos no GP da Europa em Donnington Park e no GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos.

Este não será o primeiro encontro de Sebastian Vettel com o icônico MP4/8 de Senna; anteriormente, ele teve a oportunidade de pilotar o mesmo carro durante o Festival da Velocidade Goodwood no Reino Unido, em julho do ano passado. Além disso, Vettel é orgulhosamente proprietário deste modelo em particular.

Durante o evento, Vettel até usou um capacete semelhante ao usado pelo lendário brasileiro, que marcou presença ao longo de toda sua carreira na Fórmula 1 e nas categorias de base.

Desde sua estreia na F1 em 2020, para preencher lacunas no calendário afetado pela pandemia de coronavírus, o GP da Emilia-Romagna tem sido realizado no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, anteriormente o local do GP de San Marino. Foi lá, em 1994, que Ayrton Senna disputou sua última corrida.

Naquela fatídica corrida do GP de San Marino em 1994, Senna sofreu um terrível acidente nas primeiras voltas enquanto pilotava pela Williams. Antes do choque na curva Tamburello, a barra de direção de seu carro se quebrou, atingindo sua cabeça e causando um traumatismo craniano fatal.