Vice-artilheiro do Bahia em 2024, Ratão completa um mês sem jogar | A TARDE

Um dos artilheiros do Bahia em 2024 com cinco gols, o atacante Rafael Ratão não participa de um jogo do Tricolor desde o triunfo contra o Maranhão, pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Na ocasião, Ratão deixou o banco de reservas e entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo, mas não balançou as redes. Nesta temporada, ele marcou contra Barcelona de Ilhéus, Sport, Moto Club, Jacuipense e Jequié.

Leia mais

>> Elenco do Bahia segue preparação para duelo contra o Grêmio

Apesar do destaque no início da temporada, Rafael Ratão não entra em campo desde o dia 24 de março, ficando fora de três jogos contra o Vitória, Náutico, Internacional e Fluminense.

Com sete gols em 21 jogos, Thaciano é o artilheiro do Bahia na temporada. Jean Lucas, Cauly e Oscar Estupiñán estão empatados com Ratão e somam cinco gols.

Nos últimos jogos, o centroavante colombiano recebeu oportunidades do técnico Rogério Ceni, sendo titular contra o Internacional e saindo do banco diante do Vitória, no clássico do último domingo.

Para o setor ofensivo, Ceni conta com Ratão, Estupiñán, Everaldo, Biel e Ademir. O meia Thaciano também tem sido utilizado como atacante.