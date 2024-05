Elenco do Bahia segue preparação para duelo contra o Grêmio | A TARDE

O elenco do Bahia realizou mais um treinamento visando o confronto contra o Grêmio, agendado para sábado, 27, na Arena Fonte Nova. Depois de uma sessão de treino na tarde de terça-feira, 23, os jogadores se reuniram novamente na manhã desta quarta-feira , 24.

A primeira parte do treinamento consistiu em exercícios físicos focados na resistência e na velocidade.

Em seguida, sob a orientação do técnico Rogério Ceni, o grupo foi dividido em dois times para um jogo em um espaço reduzido. Com quatro mini-traves em campo, os goleiros também participaram ativamente, contribuindo com o jogo com os pés. Cada equipe foi representada por trios.

Posteriormente, os jogadores foram divididos em três times para diferentes atividades. Enquanto um grupo trabalhava finalizações e passes com o auxílio do técnico Leandro Dell, os outros participavam de um exercício de ataque contra defesa, focado na construção ofensiva, com sete jogadores de cada lado.

Por fim, os zagueiros e laterais se concentraram em exercícios para a linha defensiva aérea, enquanto os demais jogadores realizavam treinos de finalização. Os jogadores Acevedo e Ryan realizaram seus treinos na academia.

O Bahia retornará aos treinamentos na quinta-feira, 25, no período da tarde, para mais uma sessão de atividades antes da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.