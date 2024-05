Decisivo no Ba-Vi, Everaldo garantiu 14 pontos ao Bahia em 2023 | A TARDE

Voltando a somar longos minutos após uma lesão na coxa, Everaldo tem sido uma peça importante para os resultados positivos do Bahia. Na atual temporada, o atacante garantiu um ponto ao tricolor após empatar contra o Vitória, em partida válida pela 3ª rodada do Brasileirão. Em 2023, os números do atleta são ainda melhores, tendo em vista que garantiu 14 pontos ao Esquadrão e foi o artilheiro da temporada.

Eve chegou ao Bahia em dezembro de 2022 e fez o seu primeiro jogo menos de um mês depois, na primeira rodada do Campeonato Baiano. Nesta mesma edição, o atacante marcou seis gols, sendo artilheiro, e foi campeão.

Durante o Brasileirão, quando o Bahia escapou do rebaixamento, o atleta marcou nove gols, sendo decisivo na permanência na elite. Conseguindo ficar um ponto à frente do Santos, primeira equipe no Z-4, Everaldo foi responsável por oito pontos do esquadrão.

No total, o camisa 9 marcou 20 gols e ainda colaborou com cinco assistências. Dentro dessas atuações, Eve balançou as redes duas vezes na Copa do Brasil, ambas nas quartas de final, contra o Grêmio, quando foi eliminado nos pênaltis.

Na temporada passada, Everaldo foi titular em 44 jogos, 25 no Campeonato Brasileiro e sete na Copa do Brasil. Entretanto, neste ano, Eve foi a primeira escolha de Rogério Ceni em 10 jogos, nenhuma vez nas três rodadas do Brasileirão, mesmo que tenha entrado na reta final.

Everaldo foi artilheiro do Bahia em 2023 | Foto: Tiago Caldas / EC Bahia

O gol contra o Vitória foi o 4º do atacante no ano, que marcou, anteriormente, contra Ceará, Bahia de Feira e Jacobina. Sobre o momento decisivo, Eve garante ter ficado feliz, mas se mostrou um pouco frustrado por não ter conseguido virar o jogo.

“Eu fiquei feliz por um gol bonito, um clássico, mas como eu falei, o gostinho que ficou no final do jogo foi que a gente poderia ter virado o jogo. Mas faz parte, tem que valorar. Tem que dar valor a esse ponto, ponto fora de casa querendo ou não, no brasileiro é importante. Então dá sequência aí, agora nesse jogo contra o Grêmio no sábado, que é um jogo muito difícil e a gente precisa ganhar”, disse o atacante.

O próximo confronto do Esquadrão será no sábado, 27, contra o tricolor gaúcho, na Arena Fonte Fonte. A partida tem como previsão o início para às 21h.