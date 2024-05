Cauly ou Matheusinho? Confira números dos destaques da dupla Ba-Vi | A TARDE

Cauly ou Matheusinho? Após o Ba-Vi do último domingo, 21, que terminou empatado pelo placar de 2 a 2, uma nova disputa entre Bahia e Vitória ganhou as redes sociais.

Destaque do Tricolor em 2023, o meio-campista Cauly ganhou destaque no Ba-Vi após um drible no lateral-direito Zeca, que chamou atenção afirmando que Matheusinho está "jogando muito mais" que o atleta do Bahia.

"Tão babando ovo dos sardinhas? Olha o jogo todo (risos). Matheusinho jogou muito mais e está, na real, jogando muito mais!", comentou Zeca. Na partida, Matheusinho fez um gol e deu uma assistência.

Cauly no Bahia

Cauly Oliveira Souza, de 28 anos, construiu carreira na Europa antes de acertar com o Bahia. O atleta, que nasceu em Porto Seguro, na Bahia, jogou por Koln, Duisburg e Paderborn, da Alemanha, e Ludogorets, da Bulgária, no Velho Continente.

No Tricolor desde 2023, Cauly já participou de 67 jogos e contabilizou 15 gols e 13 assistências. Ele foi um dos principais jogadores do time no ano passado, fundamental na luta do Esquadrão contra o rebaixamento. Neste ano, foram 20 jogos, cinco gols e quatro passes decisivos.

Em 2023, Cauly foi campeão do Campeonato Baiano com a camisa tricolor.

Matheusinho no Vitória

Matheus Martins Fogaça de Paulo, de 26 anos, foi revelado pelas categorias de base do Figueirense. Antes de chegar ao Vitória, em 2023, ele atuou por Hercílio Luz, Caxias e Ypiranga-RS.

Com a camisa rubro-negra, foram 47 jogos, quatro gols e sete assistências até o momento. Marcado também por sua versatilidade, Matheusinho já foi utilizado como atacante e já foi opção na lateral esquerda, mas se encontrou mesmo jogando como um 'camisa 10'. Nesta temporada, foram 20 jogos, dois gols e cinco assistências.

Com a camisa do Vitória, Matheusinho foi campeão da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024.