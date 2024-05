Bahia inicia treinamentos para encarar o Grêmio no fim de semana | A TARDE

Com a semana cheia para preparação, o elenco do Bahia se reapresentou nesta terça-feira, 23, no CT Evaristo de Macedo. Após empate no clássico Ba-Vi do último domingo, 21, o foco do Tricolor é no Grêmio, adversário do próximo sábado, 27, pela 4ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 21h, na Arena Fonte Nova.

A primeira atividade desta terça foi na academia do clube, com um trabalho de força e ativação comandado pelo preparador físico. No campo e sem a presença dos jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Ba-Vi, o técnico Rogério Ceni fez um treino utilizando dois times, quatro goleiros divididos em estações e um jogador coringa.

No fim, houve outro trabalho técnico com bola em campo reduzido e alguns atletas aprimoraram as finalizações separadamente. O lateral-esquerdo Ryan e o volante Nico Acevedo seguiram tratamento de lesão na fisioterapia e na academia.

Até a próxima sexta-feira, 26, quando o Bahia encerra a preparação, os treinos estão programados para o período vespertino, sempre às 15h, na Cidade Tricolor.