Victor Hugo fala sobre goleada e homenagem a mãe: "Uma tarde especial"

Victor Hugo marcou o segundo gol da goleada Tricolor por 4 a 0 diante do Red Bull Bragantino. Esse foi o primeiro marcado pelo zagueiro com a camisa do Bahia. Emocionado, VH homenageou sua mãe, Márcia Castanheira de Souza, que faleceu após lutar contra um câncer e também enalteceu seu bom momento individual na equipe.

"Jogar aqui no Bahia e defender essa camisa é de uma emoção muito grande. Desde antes de eu estrear, quando aconteceu o episódio com minha mãe, eu já fui abraçado pela torcida e pelo clube, me enviaram mensagens de pêsames. Foi muito bacana e gostei muito desse acolhimento do clube. E daí, desde então, venho dando o meu melhor dentro de campo, disse o defensor ao Canal do Puco.

"Lógico que desde o começo até agora, teve altos e baixos,teve partidas que foram boas e outras não. O torcedor aqui eu estou me acostumando é bem exigente. Já tinham me avisado, mas eu não esperava que fosse tanto. Arrepia da gente jogar com 40 mil pessoas. A gente está trabalhando por eles e pra dar alegria pra eles. Hoje foi uma tarde especial e eu tenho certeza que minha mãe onde é que ela esteja ficou muito feliz com o gol e a homenagem para ela", completou.

O Bahia tem apresentado um jogo consistente nos últimos jogos do Brasileirão. Victor Hugo acredita que a equipe evolui a cada jogo e crê numa sequência positiva do Esquadrão. A equipe terá como adversário na próxima rodada o Botafogo, no Rio de Janeiro.

"A cada dia e a cada jogo o nosso time tem se mostrado encorpado. Na última rodada, a gente fez um primeiro tempo muito bom e não conseguimos o triunfo. Mas, nos últimos jogos o time tem jogado muito bem e tá se encaixando. Esse segundo turno promete muito. Nosso time tá ganhando confiança e a torcida está jogando junto. Isso é muito importante e vai ajudar muito nessa sequência", concluiu.