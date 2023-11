Vídeo: atletas e torcida do Bahia discutem após derrota para o Cuiabá | A TARDE

A derrota do Bahia para o Cuiabá por 3 a 0, na noite de quinta-feira, 9, pode ganhar contornos ainda mais dramáticos. Logo após o apito final, torcedores começaram a cobrar os jogadores, que foram tirar satisfação próximo às cadeiras.

Entre os atletas do Esquadrão que foram para discussão, estão os laterais Matheus Bahia e Gilberto. Posteriormente, chegaram ainda os zagueiros Kanu e Victor Hugo, além do volante Rezende e o atacante Everaldo.

O momento do bate boca foi registrado pelas câmeras de transmissão da partida. Questionado ainda no gramado, em entrevista à imprensa, Gilberto negou que os atletas tivessem discutido com os torcedores presentes.

“Estamos todos juntos nessa, e agora, temos que ouvir. O torcedor tem razão e precisamos ouvir”, disse o lateral-direito.

Com o resultado contra o Cuiabá, o Bahia segue fora da zona de rebaixamento, com 33 pontos, mas vê Vasco da Gama e Cruzeiro na cola com a mesma pontuação. O Cruz-Maltino e a Raposa ainda possui jogos a menos.

O Bahia volta a jogar neste domingo, 12, às 18h30, contra o Athletico Paranaense, novamente na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão da Série A.

