Vídeo: torcedores do Bahia ficam feridos após briga no metrô

Torcedores do Bahia brigaram na Estação Acesso Norte, do metrô de Salvador. O tumulto aconteceu na noite do último sábado, 10, logo após a partida contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, que terminou empatada por 2 a 2, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, um homem agride uma mulher com um chute. O metrô está parado e de portas abertas. Outros torcedores saem do trem, se desentendem e a confusão aumenta, com troca de socos e chutes. O motivo da briga ainda não foi esclarecido.

Dois agentes de segurança da CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o sistema, precisaram agir para conter a pancadaria. Um homem tenta arremessar um extintor de incêndio, mas foi interceptado por outro torcedor que estava próximo.

Alguns torcedores ficaram feridos e necessitaram de atendimento médico. Após a concessionária acionar a Polícia Militar, os envolvidos se recusaram a prestar esclarecimentos na delegacia.

null Reprodução | Redes Sociais