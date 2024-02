Vídeo: Torcedores do Bahia invadem estações de metrô antes de jogo | A TARDE

Torcedores do Bahia foram flagrados invadindo o sistema metroviário de Salvador neste domingo, 4, horas antes do jogo entre o Tricolor e o Sport, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver dezenas de pessoas, incluindo mulheres, usando camisas do Bahia e uniformes de torcidas organizadas. Eles pulam a catraca para não pagarem a tarifa do transporte.

De acordo com informações da CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pelo serviço, as ocorrências aconteceram em quatro estações: Aeroporto, Águas Claras, Campinas e Pirajá.

Ainda segundo a assessoria da empresa, os agentes seguiram o protocolo e o boletim de ocorrência foi registrado na delegacia.

Confira a nota na íntegra:

“A CCR Metrô Bahia informa que na tarde deste domingo (4), integrantes de torcida organizada de futebol burlaram o Sistema Metroviário. Os Agentes de Atendimento e Segurança da empresa seguiram o protocolo da concessionária e registraram ocorrência na delegacia.

A CCR Metrô Bahia reforça a segurança como um valor essencial da empresa e reitera que segue empenhada em preservar a circulação segura de seus clientes.”

Assista o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais