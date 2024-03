Vídeos mostram briga de torcedores do Bahia dentro e fora da Fonte | A TARDE

Vídeos que o Portal A Tarde teve acesso mostram brigas envolvendo torcedores do Bahia dentro e fora da Arena Fonte Nova, em Salvador. Os registros foram feitos na tarde deste sábado, 16, logo após o Tricolor vencer o Jequié e garantir vaga na final do Campeonato Baiano, A partida terminou 4 X 1 para o Esquadrão.

Nas imagens é possível observar que as brigas envolvem torcedores do próprio clube. Nas imagens dá para perceber que a confusão que ocorreu dentro do estádio foi registrada no setor Norte, área ocupara pelo torcida Organizada Bamor, Já do lado de fora, os registros foram feitos na Ladeira da Fonte e os envolvidos na confusão também estão vestidos com camisas da organizada.

A Polícia Militar foi acionada e conseguir conter a confusão na área externa. Não há registro de pessoas feridas ou detidas.

Confira o flagrante: