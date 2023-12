Vitor Ferraz cita "tranquilidade" em processo de transição de gestão | A TARDE

Vitor Ferraz, vice-presidente do Bahia, marcou presença na Arena Fonte Nova e assistiu a goleada do Esquadrão por 4 a 1 diante do Atlético-MG, pela última rodada da Série A. O jogo marcou a permanência do Esquadrão de Aço na elite em 2024. A equipe azul, vermelha e branca terminou o Brasileirão na 16ª colocação, com 44 pontos somados. Ferraz enalteceu a energia da fiel torcida Tricolor e ressaltou que os erros precisam ser corrigidos.

"Não é porque nos salvamos que a gente não tem que olhar para dentro de casa e enxergar os nossos erros. Verdadeiramente desde dezembro do ano passado a gente não se mete no futebol, sabemos que isso seria de alguma forma apontado para a gente, mas tudo bem, faz parte. Quem se submete ao que nós nos submetemos sabe que isso faz parte, mas acima de tudo não era justo com o Bahia e com a torcida, que vem de um processo longo", iniciou.

O que a torcida do Bahia fez esse ano foi uma coisa incrível. No jogo de hoje, quem estava aqui no estádio vai poder descrever o que foi a energia do jogo de hoje. A gente não merecia um desfecho diferente. É um alívio enorme a gente não cair porque a gente não merecia cair. A torcida não merecia passar por esse processo novo. E eu tenho uma fé enorme de que no ano que vem vai ser um ano muito melhor. É um processo. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Tenho convicção de que as pessoas que hoje estão à frente do futebol do nosso clube, que é o que nos move, têm muita capacidade e competência. Então a gente agradece por tudo", explicou o gestor na zona mista.

Há pouco mais de uma semana, Emerson Ferretti venceu as eleições para a associação do Bahia, com Paulo Tavares como vice-presidente eleito. Ao lado de Guilherme Bellintani, Vitor Ferraz tem sido importante na transição da gestão. Ele explica como tem ocorrido o processo. A data da posse ainda será definida pelo atual e o novo conselho deliberativo.

"Começamos o processo de transição essa semana, passando todas as informações, explicando o funcionamento do clube, todas as mudanças que aconteceram. Tivemos uma reunião nessa quarta-feira de trabalho para explicar e passar para eles todos os detalhes. A gente tem certeza que as coisas vão acontecer com muita tranquilidade. Emerson é só um cara fora da curva. Paulo Tavares, o vice-presidente eleito também é um cara muito bacana e estaremos sempre à disposição deles para apoiá-los e ajudá-los para que, no que diz respeito à associação, as coisas possam fluir da melhor forma possível também", explicou.