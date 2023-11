Vitor Hugo resenha após triunfo: "Não importa se era Cano ou torneira" | A TARDE

Não foi com a atuação esperada, mas o Bahia derrotou o time reserva do Fluminense por 1 a 0, em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor está momentâneamente na 13ª colocação, com 37 pontos.

Após a partida, o zagueiro Vitor Hugo comentou sobre o jogo. Ao se referir sobre os desfalques do adversário, ele resenhou com o desfalque do atacante argentino German Cano, poupado para a disputa da final da Libertadores.

"A gente sabia que eles viriam com um time alternativo, por causa da final (da Libertadores), mas colocamos na cabeça que não importava se viesse o Cano ou a torneira. A gente teria que chegar firme neles. E a gente conseguiu", comentou o defensor ao canal Premiere.

Vitor Hugo ressaltou sobre a importância de vencer diante da fiel torcida Tricolor. Dos sete jogos restantes, o time azul, vermelho e branco terá mais quatro jogos na Arena Fonte Nova.

"Jogo decisivo é assim. A gente sabia da importância do resultado de hoje aqui dentro de casa, com a nossa torcida sempre lotando o estádio e apoiando. A gente tem cinco decisões em casa. Uma já foi. Conseguimos o triunfo, que era o mais importante. Podia jogar feio. Um a zero, meio a zero, é importante vencer nessa reta final de campeonato", finalizou.

O Bahia agora volta a campo no próximo sábado, 4, às 19h, contra o Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.