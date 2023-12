“Vontade é muito grande de trabalhar logo”, diz Emerson Ferretti | A TARDE

A primeira eleição do Bahia após vender 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para o Grupo City, iniciou na manhã deste sábado, 2. O candidato Emerson Ferretti, da chapa União Tricolor, já se faz presente na Arena Fonte Nova. Ele conversou com a equipe de reportagem do Portal A TARDE e falou sobre o trabalho realizado nesse mês dedicado a campanha.

“A campanha está finalizando hoje, foram 30 dias bastante intensos de preparar os projetos, na verdade, comunicar os projetos, nossas ideias, estar com as pessoas, se colocar à disposição, para tirar dúvidas e para me apresentar para as pessoas”, disse Ferretti.

O ídolo Tricolor e candidato a presidência se mostra motivado para o pleito e crê na vitória. Ele deseja trabalhar quanto antes para auxiliar no fortalecimento da Associação.

“E agora a confiança está lá em cima, esperando realmente poder vencer o pleito e poder trabalhar. A expectativa e a vontade é muito grande de trabalhar logo. É o que a gente vem se preparando já de muitos anos para chegar nesse momento, confirmar e botar a mão no trabalho como Bahia, é isso que a gente quer”, concluiu.

A eleição terá início às 9h, com encerramento às 17h. O pleito ocorrerá de forma híbrida, ou seja, online, através do site esporteclubebahia.eleicaoweb.com.br, e presencialmente, na Arena Fonte Nova.