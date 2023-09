Yago lamenta derrota em casa: "Deu pra ver que a gente não aprendeu"

Titular na derrota de virada do Bahia por 2 a 1 contra o Santos, o meia Yago Felipe lamentou a derrota diante dos mais de 41 mil expectadores presentes nas arquibancadas da Arena Fonte Nova, na noite da última segunda-feira, 18, pela 24ª rodada do Brasileirão. Para ele, a equipe não pode desperdiçar oportunidades em jogos de confronto direto. A equipe tomou dois gols na metade do segundo tempo.

"Eu pensei que a gente já tinha aprendido. Deu pra ver que a gente não aprendeu. É frustrante. Uma situação que a gente não poderia desperdiçar essa oportunidade. Depois de um triunfo fora de casa, não só jogadores e toda a torcida com uma expectativa muito grande pelo resultado, e aí em dois lances você joga a oportunidade fora. Aproveitar esse tempo que a gente vai ter para trabalhar, porque a gente não vai poder jogar as oportunidades fora. Entendo a frustração do torcedor, também estamos frustrados e por causa de dois lances perdemos essa oportunidade", disse o meio-campista na zona mista da Fonte Nova.

O Bahia segue na 15ª posição, com 25 pontos somados. A diferença para o Santos, que era de quatro pontos, caiu apenas para um. Daqui há 15 dias, o Esquadrão de Aço encara o Flamengo, fora de casa, no Rio de Janeiro. Yago comentou sobre as cobranças feitas pelo técnico Rogério Ceni após a partida.

"O Rogério é um cara vencedor. A carreira dele como jogador e já como treinador ele é vencedor. Um cara vencedor ele é chato e tem que cobrar. E realmente ele é um cara mais incisivo, cobrando bastante porque a gente não pode perder uma oportunidade dessa. Ele mostrou sua indignação, mas esperançoso pelo trabalho, pela equipe que tem nas mãos pra que a gente possa sair dessa situação", revelou.

Após a chegada de Rogério Ceni no comando técnico do Bahia, Yago foi titular pelo segundo jogo seguido. Feliz por voltar a atuar em sequência, ele espera continuar ajudando o Bahia na reta final da Série A.

"Fico feliz, porque depois da lesão voltei bem fisicamente, mentalmente e muito focado pra ajudar o Bahia. Estou trabalhando muito forte pra isso, com outra mentalidade e mais inteiro. O professor Rogério chega e me dá essa oportunidade, era tudo que eu estava precisando pra demonstrar em campo. Eu estava me preparando antes dele chegar. Quando ele chega, me dá a oportunidade e eu espero corresponder porque é isso que eu quero, ajudar o Bahia a sair dessa situação porque não é o nosso lugar", concluiu.